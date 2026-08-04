El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima mayormente despejado este 4 de agosto de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 28 grados a mediodía y llegando a un máximo de 34 grados en la tarde, alrededor de las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 72% y el 90% en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a medida que la temperatura se eleva, alcanzando un 50% hacia el final de la jornada.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur con velocidades de hasta 15 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. Sin embargo, se anticipa que hacia la tarde, el viento cambiará a dirección suroeste, alcanzando rachas de hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia durante el día. Los índices de probabilidad de precipitación son nulos, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes y la estabilidad atmosférica contribuirán a un ambiente ideal para disfrutar de la naturaleza y de las festividades veraniegas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados a las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:27, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol.

En resumen, el día de hoy en El Viso del Alcor se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo el buen tiempo, ya sea en actividades al aire libre, paseos por el campo o simplemente relajándose en sus hogares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.