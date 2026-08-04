El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El día de hoy, 4 de agosto de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 21 y 34 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 23 grados, y a medida que avance la jornada, se espera que alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando el termómetro marque 34 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 74% a primera hora y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 29% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 25 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero a medida que avance la tarde, se intensificará, alcanzando rachas de hasta 41 km/h. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas centrales del día.

No se esperan precipitaciones en Utrera, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. Las condiciones son ideales para disfrutar de eventos al aire libre, paseos por el campo o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados a las 23:00 horas. El cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:27 horas. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.