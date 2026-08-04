El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El día de hoy, 4 de agosto de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en la tarde. Este calor será más pronunciado entre las 16:00 y las 18:00 horas, cuando se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 34 grados. Es recomendable que quienes planeen salir durante estas horas tomen precauciones, como hidratarse adecuadamente y buscar sombra cuando sea posible.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 79% por la mañana y disminuyendo a un 56% en las horas centrales del día. Esta reducción en la humedad contribuirá a que el calor se sienta menos agobiante, aunque es importante estar atentos a la sensación térmica, que podría ser mayor debido a la combinación de temperatura y humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 53 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que favorece la planificación de eventos al aire libre, picnics o paseos por el campo.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento que, aunque fuerte, aportará algo de alivio en las horas más calurosas. Es un día perfecto para aprovechar el verano y disfrutar de la belleza del entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.