El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El día de hoy, 4 de agosto de 2026, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 70% y el 79%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de entre 12 y 19 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 53 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Sin embargo, se aconseja tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por las ráfagas más fuertes.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para eventos al aire libre, reuniones familiares o actividades deportivas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de vistas despejadas y un ambiente agradable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados hacia la medianoche. El ocaso se producirá a las 21:29, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá observar las estrellas. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para paseos nocturnos o cenas al aire libre.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre precauciones ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.