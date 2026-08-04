Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Cerro MurianoVPOJesús LeónFeriantes lucentinos en CeutaMezquita-CatedralCórdoba CFEclipse solarIván AniaComercios en veranoMelocotones VeguillaOcio en CórdobaBurro PosadasAucorsa
instagramlinkedin

El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Rinconada según los datos de la AEMET

El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto / Diario Córdoba

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diario Córdoba

Hoy, 4 de agosto de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados en las primeras horas del día, y alcanzando un máximo de 36 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 68% a medianoche y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando un 39% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno podría ser moderada gracias a la disminución de la humedad.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 34 km/h hacia la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor intenso, especialmente en las horas más calurosas del día. Las ráfagas de viento alcanzarán su punto máximo en la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 21:29 horas, ofreciendo una hermosa puesta de sol que se podrá apreciar en un cielo despejado. La temperatura comenzará a descender gradualmente al caer la noche, alcanzando los 27 grados a las 23:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada cálida y agradable.

En resumen, el tiempo de hoy en La Rinconada será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que proporcionará un alivio del calor. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere a los 47 años David Conde Rosa, un carnavalero referente del barrio de Levante y el Guadalquivir
  2. Rafael Becerra, el vecino de Posadas que recorrerá en burro 160 kilómetros del Camino de Santiago para salvar al asno andaluz
  3. El cambio climático liquida la última gran plantación de melocotones de Córdoba
  4. Fallece a los 69 años el empresario montoreño Pedro Notario Sánchez
  5. Un nuevo incendio forestal en Cerro Muriano (Córdoba) moviliza a medios aéreos y terrestres del Infoca: el fuego ya está estabilizado
  6. Eclipse solar del 12 de agosto en Córdoba: a qué hora empieza y cómo se verá
  7. La Diputación de Córdoba abona más de 300.000 euros a Montalbán por albergar la planta provincial de tratamiento de basuras
  8. La oferta de ocio en Córdoba sigue muy viva en agosto: música, visitas teatralizadas o cine bajo las estrellas en las noches de verano

Así te afecta la huelga de personal en el aeropuerto del Prat de Barcelona: vuelos cancelados y compañías aéreas afectadas

Así te afecta la huelga de personal en el aeropuerto del Prat de Barcelona: vuelos cancelados y compañías aéreas afectadas

El Ibex 35 pulveriza los 20.000 puntos por primera vez en la historia

El Ibex 35 pulveriza los 20.000 puntos por primera vez en la historia

Ni suelto ni con cualquier arnés: cómo debe viajar un perro en el coche, según los expertos

Ni suelto ni con cualquier arnés: cómo debe viajar un perro en el coche, según los expertos

Las plantas que mejor sobreviven a las vacaciones: “Apenas necesitan agua y siguen perfectas al volver”

Las plantas que mejor sobreviven a las vacaciones: “Apenas necesitan agua y siguen perfectas al volver”

Puntos de apoyo

Puntos de apoyo

Córdoba encara dos días de tregua térmica antes de la vuelta de los avisos de la Aemet por calor

Córdoba encara dos días de tregua térmica antes de la vuelta de los avisos de la Aemet por calor

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El tiempo en Ãbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El tiempo en Ãbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto
Tracking Pixel Contents