El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

Hoy, 4 de agosto de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados en las primeras horas del día, y alcanzando un máximo de 36 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 68% a medianoche y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando un 39% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno podría ser moderada gracias a la disminución de la humedad.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 34 km/h hacia la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor intenso, especialmente en las horas más calurosas del día. Las ráfagas de viento alcanzarán su punto máximo en la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 21:29 horas, ofreciendo una hermosa puesta de sol que se podrá apreciar en un cielo despejado. La temperatura comenzará a descender gradualmente al caer la noche, alcanzando los 27 grados a las 23:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada cálida y agradable.

En resumen, el tiempo de hoy en La Rinconada será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que proporcionará un alivio del calor. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.