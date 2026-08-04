El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El día de hoy, 4 de agosto de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00, y alcanzando un mínimo de 21 grados durante las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados entre las 16:00 y las 18:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Puente Genil que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de sol. La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 39% y aumentando hasta un 76% en las horas de la mañana, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más calurosa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 22 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor. Sin embargo, se espera que la velocidad del viento disminuya a medida que avance la tarde, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más pronunciada. No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

Los periodos de mayor calor se concentrarán entre las 14:00 y las 18:00 horas, por lo que se aconseja evitar la exposición directa al sol durante estos momentos. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados a las 23:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada más fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor. Con cielos despejados y temperaturas cálidas, será un día perfecto para disfrutar de la belleza de la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.