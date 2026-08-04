El tiempo en Priego de CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El día de hoy, 4 de agosto de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados a las 09:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé que llegue a los 32 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 30% y el 78% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme se incrementen las temperaturas. Por lo tanto, es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del oeste, con velocidades que variarán entre 3 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más fuerte en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución si se planea realizar actividades en estas zonas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza, paseos o cualquier actividad al aire libre.

El orto se producirá a las 07:23 horas y el ocaso a las 21:21 horas, brindando un amplio margen de luz solar para aprovechar el día. Con un tiempo tan favorable, Priego de Córdoba se convierte en un destino perfecto para disfrutar de un día de verano, ya sea en familia, con amigos o en solitario. Se recomienda llevar protector solar y ropa ligera para hacer frente a las altas temperaturas, así como disfrutar de la belleza natural que ofrece la región en esta época del año.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.