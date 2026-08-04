El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El día de hoy, 4 de agosto de 2026, Pozoblanco se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una visibilidad óptima y temperaturas agradables.

Las temperaturas oscilarán entre los 25°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 33°C durante la tarde. Este ascenso térmico será gradual, comenzando con 24°C a la 1:00 AM y descendiendo a 22°C a las 3:00 AM, antes de comenzar a subir nuevamente. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance los 31°C a las 3:00 PM, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Comenzará en un 37% en la madrugada, aumentando a un 90% a las 7:00 AM, lo que podría hacer que las primeras horas de la mañana se sientan un poco más frescas. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 30% hacia el final de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 13 km/h en las primeras horas, aumentando a 19 km/h a lo largo de la mañana. Durante la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, con ráfagas que alcanzarán hasta 32 km/h. Esto proporcionará un alivio del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Pozoblanco disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 7:23 AM y el ocaso será a las 9:26 PM, brindando largas horas de luz solar. Este clima ideal es perfecto para disfrutar de un día en familia, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios al aire libre. En resumen, hoy será un día espléndido en Pozoblanco, con condiciones climáticas favorables que invitan a aprovechar al máximo el verano.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.