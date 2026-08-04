El día de hoy, 4 de agosto de 2026, Palma del Río se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00, y continuando con una tendencia a la baja hasta alcanzar los 20 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados entre las 17:00 y las 19:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 48% y el 100% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo hacia la tarde. La combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento alcanzará los 12 km/h, aumentando gradualmente hasta 28 km/h en la tarde. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas. Sin embargo, se anticipan ráfagas más fuertes, que podrían llegar hasta los 50 km/h en la tarde, lo que podría generar algunas molestias, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

Con el sol saliendo a las 07:27 y poniéndose a las 21:27, los ciudadanos de Palma del Río tendrán muchas horas de luz para aprovechar. Se recomienda aplicar protector solar y usar ropa ligera para hacer frente a las altas temperaturas. En resumen, el tiempo de hoy en Palma del Río será mayormente soleado y caluroso, ideal para disfrutar del verano en su máxima expresión.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.