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El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca según los datos de la AEMET

El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

Hoy, 4 de agosto de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 34 grados , comenzando con un fresco de 21 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzando un máximo de 34 grados en la tarde. Se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando el sol estará en su punto más alto. La sensación térmica podría ser más elevada debido a la combinación de temperatura y humedad.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 56% por la tarde. Esto puede hacer que el calor se sienta más intenso, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea necesario.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur a velocidades que variarán entre 5 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas ráfagas pueden ser más intensas en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La salida del sol está programada para las 07:30, y el ocaso se producirá a las 21:28, brindando largas horas de luz natural para disfrutar del día. Con un tiempo tan favorable, Los Palacios y Villafranca se presentan como un destino atractivo para disfrutar de la naturaleza y la vida al aire libre.

En resumen, el día de hoy se perfila como perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que ofrecerá un respiro del calor. Recuerde protegerse del sol y mantenerse hidratado para aprovechar al máximo esta jornada veraniega.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.

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