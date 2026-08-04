El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El día de hoy, 4 de agosto de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y 33 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. A primera hora de la mañana, se registrarán temperaturas de alrededor de 26 grados, que irán disminuyendo ligeramente a 24 grados en las primeras horas de la tarde, antes de alcanzar los 33 grados hacia las 17:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 46% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 78% en las horas más frescas de la tarde. Este aumento en la humedad podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas, especialmente durante las horas pico del calor. Sin embargo, la brisa que se espera a lo largo del día ayudará a mitigar la sensación térmica, proporcionando un alivio bienvenido.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 19 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con velocidades de hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento también contribuirá a dispersar cualquier posible acumulación de humedad en el aire, manteniendo el ambiente más agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Los habitantes de Osuna pueden aprovechar este clima favorable para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en espacios abiertos.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta ideal para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa refrescante. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza del entorno, ya sea en familia, con amigos o en solitario. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.