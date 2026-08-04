El tiempo en MorÃ³n de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El día de hoy, 4 de agosto de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 22 grados a las 03:00 y 04:00, para luego comenzar a ascender nuevamente. A las 10:00 horas, se prevé que la temperatura llegue a los 23 grados, alcanzando un máximo de 32 grados a las 15:00 horas, lo que indica un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se sitúa en un 54%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 94% a las 08:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 34% durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 25 km/h en las primeras horas, aumentando a 36 km/h hacia las 20:00 horas. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin contratiempos, siendo un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad que requiera estar en contacto con la naturaleza.

El orto se producirá a las 07:28 y el ocaso a las 21:26, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, Morón de la Frontera disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que, aunque moderado, ofrecerá momentos de frescura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.