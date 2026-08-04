El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El día de hoy, 4 de agosto de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante durante todo el día. Esta situación meteorológica es ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 33 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 22 grados a las 2 de la madrugada y descendiendo a 21 grados a las 4 de la madrugada. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se espera que el termómetro marque hasta 33 grados a las 5 de la tarde. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 26 grados a las 11 de la noche.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 32% a las 12 de la madrugada y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 78% a las 9 de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, cerrando el día en un 50% a las 11 de la noche. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h a las 10 de la noche. Este viento moderado proporcionará un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

La salida del sol está programada para las 7:24 de la mañana, mientras que el ocaso se producirá a las 9:24 de la noche, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Montilla para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura a la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.