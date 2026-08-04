El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El día de hoy, 4 de agosto de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y un sol radiante que acompañará a los habitantes de la localidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 32 grados a lo largo del día. En la mañana, se espera un inicio fresco con temperaturas alrededor de 19 grados, que irán aumentando gradualmente. Al mediodía, el termómetro alcanzará su punto máximo, llegando a los 32 grados, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

La humedad relativa variará durante el día, comenzando en un 37% por la mañana y alcanzando un 34% hacia la tarde. Este nivel de humedad, aunque relativamente bajo, puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas, especialmente en las horas centrales del día. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvia y el cielo despejado son ideales para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades recreativas.

En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y cálido, perfecto para salir y disfrutar del entorno. Con temperaturas agradables, un viento moderado y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para aprovechar el día al máximo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.