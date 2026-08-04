El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marchena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 4 de agosto de 2026, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas se mantengan agradables. Durante la madrugada, se espera una temperatura de 24°C, que irá descendiendo ligeramente a 23°C en las horas más tempranas del día.
A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 28°C hacia el mediodía. La tarde será cálida, con un pico de 35°C alrededor de las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 58% y el 39%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa en las horas centrales del día.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 16 y 24 km/h. En las horas más cálidas, se prevé que la racha máxima alcance los 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Marchena tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.
En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, lo que significa que las probabilidades de que se produzcan chubascos son nulas. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por condiciones climáticas adversas.
La puesta de sol se producirá a las 21:26, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día soleado y caluroso. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25°C hacia la medianoche, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.
En resumen, Marchena disfrutará de un día de verano típico, con cielos despejados, temperaturas elevadas y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre recordando mantenerse hidratado y protegido del sol.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.
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