El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

Hoy, 4 de agosto de 2026, Mairena del Aljarafe se prepara para un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día, lo que es ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 34 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 23 grados a las 00:00 y 01:00 horas, y bajando ligeramente a 22 grados entre las 02:00 y las 07:00 horas. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 32 grados a las 14:00 horas y llegando a un máximo de 34 grados a las 17:00 horas. Por la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 30 grados hacia las 19:00 horas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 79% a las 00:00 horas y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 25% en las horas más cálidas. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 53 km/h a las 17:00 horas. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es importante tener precaución, ya que las ráfagas pueden ser intensas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas elevadas y un viento que, aunque fuerte, puede ofrecer un alivio del calor. Es un día perfecto para aprovechar al máximo el verano, siempre tomando las precauciones necesarias para mantenerse fresco y seguro.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.