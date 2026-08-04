El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El día de hoy, 4 de agosto de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados en las primeras horas del día, y alcanzando un máximo de 34 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 72% y disminuyendo a medida que avanza el día, llegando a un 25% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno podría ser moderada gracias a la baja humedad en las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h. Durante la tarde, se prevén ráfagas más intensas, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque fresco, no traerá consigo precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

A medida que el sol se eleva en el horizonte, el orto se producirá a las 07:29, y el ocaso se espera para las 21:27, brindando a los habitantes de Mairena del Alcor una larga jornada de luz solar. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos por el campo, deportes o simplemente disfrutar de un día en familia en los parques locales.

Es importante que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 17:00, cuando se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo. Con un tiempo tan favorable, Mairena del Alcor se convierte en un destino perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades veraniegas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.