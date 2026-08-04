El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El día de hoy, 4 de agosto de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 19 y 32 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, alcanzando una temperatura de 25 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 22 grados a las 02:00 horas.

A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, con valores que se mantendrán en torno a los 21 grados entre las 03:00 y las 05:00 horas. Sin embargo, a partir de las 06:00 horas, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 30 grados a las 15:00 horas, y culminando en un máximo de 32 grados a las 17:00 horas. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, descendiendo a 31 grados hacia las 19:00 horas y cerrando el día en 26 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa experimentará un aumento gradual a lo largo del día, comenzando en un 33% a las 00:00 horas y alcanzando un 72% a las 08:00 horas. Este incremento en la humedad se mantendrá durante la mañana, pero se espera que disminuya ligeramente por la tarde, estabilizándose en torno al 29% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 14:00 y las 16:00 horas, alcanzando hasta 32 km/h. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los lucentinos podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, baja probabilidad de lluvia y un viento que aportará frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.