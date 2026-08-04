El día de hoy, 4 de agosto de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas comiencen a elevarse de manera gradual. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00, y alcanzando los 22 grados entre las 02:00 y las 04:00.

A medida que avanza la mañana, se espera un aumento en la temperatura, que alcanzará los 29 grados a las 12:00 y continuará ascendiendo hasta llegar a un máximo de 37 grados a las 18:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comienza en un 53% a la medianoche, se incrementará hasta un 97% en las primeras horas del día, antes de descender a niveles más cómodos a medida que la temperatura aumenta.

El viento, que soplará predominantemente del suroeste, tendrá velocidades que oscilarán entre los 5 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando notablemente por la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 47 km/h a las 19:00. Esta combinación de viento y calor puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Lora del Río tomar precauciones, especialmente durante las horas más calurosas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de toda la jornada, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades recreativas o simplemente pasar tiempo en el exterior.

A medida que el día avanza hacia la tarde, el ocaso se producirá a las 21:27, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente después de las 18:00, alcanzando los 29 grados a las 22:00 y cerrando la jornada con un ambiente cálido y agradable.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.