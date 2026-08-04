El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El día de hoy, 4 de agosto de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Linares, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un día soleado. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 35 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 35 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa comenzará en un 35% por la mañana, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 70% en las horas más frescas de la tarde. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la brisa que se espera a lo largo del día ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o deportes. La dirección del viento también contribuirá a la dispersión de cualquier posible contaminación, manteniendo el aire fresco y limpio.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades familiares.

A medida que el sol se ponga a las 21:21 horas, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un alivio del calor diurno. La noche se presentará con temperaturas más frescas, alrededor de 20 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo un cielo despejado.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el calor sea más llevadero. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.