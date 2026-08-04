El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El día de hoy, 4 de agosto de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 23 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 70% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, situándose en un 65% a media tarde y bajando aún más hasta un 52% por la noche. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con un ambiente algo húmedo, se tornará más seco y cómodo conforme se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance el día, el viento irá disminuyendo en intensidad, pero se mantendrá presente, contribuyendo a un ambiente agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Lepe pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones son ideales para disfrutar de paseos por la playa, actividades deportivas o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 29 grados entre las 1 y las 3 de la tarde. Posteriormente, comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 27 grados hacia el final de la tarde. La puesta de sol está prevista para las 21:33, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento que aportará frescura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.