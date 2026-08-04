Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Cerro MurianoVPOJesús LeónFeriantes lucentinos en CeutaMezquita-CatedralCórdoba CFEclipse solarIván AniaComercios en veranoMelocotones VeguillaOcio en CórdobaBurro PosadasAucorsa
instagramlinkedin

El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lepe según los datos de la AEMET

El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto / Diario Córdoba

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diario Córdoba

El día de hoy, 4 de agosto de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 23 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 70% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, situándose en un 65% a media tarde y bajando aún más hasta un 52% por la noche. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con un ambiente algo húmedo, se tornará más seco y cómodo conforme se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance el día, el viento irá disminuyendo en intensidad, pero se mantendrá presente, contribuyendo a un ambiente agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Lepe pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones son ideales para disfrutar de paseos por la playa, actividades deportivas o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 29 grados entre las 1 y las 3 de la tarde. Posteriormente, comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 27 grados hacia el final de la tarde. La puesta de sol está prevista para las 21:33, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento que aportará frescura.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere a los 47 años David Conde Rosa, un carnavalero referente del barrio de Levante y el Guadalquivir
  2. Rafael Becerra, el vecino de Posadas que recorrerá en burro 160 kilómetros del Camino de Santiago para salvar al asno andaluz
  3. El cambio climático liquida la última gran plantación de melocotones de Córdoba
  4. Fallece a los 69 años el empresario montoreño Pedro Notario Sánchez
  5. Un nuevo incendio forestal en Cerro Muriano (Córdoba) moviliza a medios aéreos y terrestres del Infoca: el fuego ya está estabilizado
  6. Eclipse solar del 12 de agosto en Córdoba: a qué hora empieza y cómo se verá
  7. La Diputación de Córdoba abona más de 300.000 euros a Montalbán por albergar la planta provincial de tratamiento de basuras
  8. La oferta de ocio en Córdoba sigue muy viva en agosto: música, visitas teatralizadas o cine bajo las estrellas en las noches de verano

Así te afecta la huelga de personal en el aeropuerto del Prat de Barcelona: vuelos cancelados y compañías aéreas afectadas

Así te afecta la huelga de personal en el aeropuerto del Prat de Barcelona: vuelos cancelados y compañías aéreas afectadas

El Ibex 35 pulveriza los 20.000 puntos por primera vez en la historia

El Ibex 35 pulveriza los 20.000 puntos por primera vez en la historia

Ni suelto ni con cualquier arnés: cómo debe viajar un perro en el coche, según los expertos

Ni suelto ni con cualquier arnés: cómo debe viajar un perro en el coche, según los expertos

Las plantas que mejor sobreviven a las vacaciones: “Apenas necesitan agua y siguen perfectas al volver”

Las plantas que mejor sobreviven a las vacaciones: “Apenas necesitan agua y siguen perfectas al volver”

Puntos de apoyo

Puntos de apoyo

Córdoba encara dos días de tregua térmica antes de la vuelta de los avisos de la Aemet por calor

Córdoba encara dos días de tregua térmica antes de la vuelta de los avisos de la Aemet por calor

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El tiempo en Ãbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El tiempo en Ãbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto
Tracking Pixel Contents