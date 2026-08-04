El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El día de hoy, 4 de agosto de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se mantendrá constante durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 23 grados en la madrugada y alcanzarán un máximo de 32 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este incremento en la temperatura se sentirá especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles relativamente altos, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 34% en las horas de mayor calor. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes de Lebrija que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol en las horas pico.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, especialmente si se planean actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades programadas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche. El ocaso se producirá a las 21:28, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda aprovechar al máximo las horas de sol, manteniendo siempre la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.