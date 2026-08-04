El tiempo en JaÃ©n: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El día de hoy, 4 de agosto de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 25 grados en las primeras horas del día, pero se espera un aumento progresivo a medida que avance la jornada.

A partir de las 12:00 horas, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 34 grados en la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta intenso. Es recomendable que los habitantes de Jaén tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen estar expuestos al sol durante las horas más calurosas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% y descendiendo a un 25% en las horas de mayor calor, lo que puede contribuir a una sensación térmica más elevada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. Sin embargo, se espera que haya ráfagas más intensas, alcanzando hasta 40 km/h en la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. La dirección del viento variará, predominando del oeste y noroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de la región sin inconvenientes.

El orto se producirá a las 07:20 horas y el ocaso a las 21:21 horas, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las altas temperaturas y la necesidad de mantenerse hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.