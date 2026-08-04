El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El día de hoy, 4 de agosto de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 30 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 30 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 27 grados hacia las 19:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo a un 49% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas centrales del día, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 33 km/h en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, la intensidad del viento variará, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que puede proporcionar un alivio agradable del calor. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, con ráfagas que podrían llegar a los 44 km/h, especialmente en las horas cercanas al ocaso.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la playa o realizar excursiones en la naturaleza.

El amanecer se producirá a las 07:34 horas y el ocaso a las 21:32 horas, ofreciendo un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Con un tiempo tan favorable, Huelva se convierte en un destino atractivo para los turistas y un lugar ideal para que los residentes disfruten de actividades al aire libre, desde paseos por la costa hasta eventos culturales y deportivos. En resumen, el día promete ser soleado, cálido y con un viento agradable, perfecto para disfrutar de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.