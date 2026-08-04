El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 4 de agosto de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante que acompañará a los habitantes durante el día. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 34 grados a las 17:00 horas. Este calor será ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol.
La humedad relativa será variable, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 28% en las horas más cálidas. Esta reducción en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, a pesar de las altas temperaturas. Por la tarde, se espera que la humedad se sitúe en torno al 39%, lo que permitirá un ambiente más seco y cómodo.
En cuanto al viento, se anticipa que sople del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 27 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría generar un ambiente más fresco en las horas de la tarde, especialmente para aquellos que se encuentren en espacios abiertos.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de lluvias también es un alivio para los agricultores y jardineros de la zona, quienes podrán realizar sus labores sin preocuparse por el tiempo adverso.
En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, ofrecerá un respiro del calor. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo las horas de luz solar, que se extenderán hasta el ocaso a las 21:28 horas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.
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