El día de hoy, 4 de agosto de 2026, Coria del Río se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados en las primeras horas del día, pero se espera un aumento gradual a medida que avance la jornada.

A partir de las 09:00 horas, la temperatura alcanzará los 25 grados, y para el mediodía, se prevé que llegue a un máximo de 34 grados . Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planeen estar expuestos al sol durante períodos prolongados. La sensación térmica podría ser más alta debido a la baja humedad relativa, que oscilará entre el 84% en la mañana y descenderá hasta un 26% en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán vientos de entre 5 y 10 km/h, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 48 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no hay previsión de tormentas o chubascos, lo que favorece la realización de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo.

La puesta de sol se producirá a las 21:29 horas, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, ideal para disfrutar en familia o con amigos. A medida que la noche avance, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Se aconseja hidratarse adecuadamente y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.