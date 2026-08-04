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El tiempo en Ãcija: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ãcija según los datos de la AEMET

El tiempo en Ãcija: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El tiempo en Ãcija: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 4 de agosto de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Écija, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 36 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00, y alcanzando los 22 grados hacia las 04:00.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a subir, alcanzando los 28 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 36 grados a las 17:00. Es importante que los habitantes de Écija tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas pico, cuando la exposición al sol puede resultar perjudicial. Se recomienda mantenerse hidratado y evitar actividades al aire libre en las horas más calurosas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 42% a la medianoche y aumentando hasta un 94% en la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 22% hacia la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta más seco y menos sofocante.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a velocidades que oscilarán entre 9 y 28 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es recomendable tener precaución ante posibles ráfagas fuertes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

En resumen, Écija disfrutará de un día caluroso y despejado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. Es fundamental que los ciudadanos se preparen adecuadamente para enfrentar el calor y aprovechen las condiciones favorables para disfrutar de actividades al aire libre de manera segura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.

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