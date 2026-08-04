El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El día de hoy, 4 de agosto de 2026, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , y se espera que a lo largo de la mañana se mantenga en torno a los 22-23 grados. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un pico de 34 grados a las 17:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 74% por la mañana y descenderá hasta un 25% por la tarde, lo que generará un ambiente más seco y cálido.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la madrugada, se registrarán vientos del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 17 km/h. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará a oeste y noroeste, alcanzando rachas máximas de hasta 54 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con la temperatura real.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier periodo del día. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá a los habitantes de Castilleja de la Cuesta disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

La salida del sol está programada para las 07:30 horas, y el ocaso se producirá a las 21:29 horas, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz natural. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados a las 21:00 horas, lo que permitirá un ambiente más fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy se presenta ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y tomen precauciones ante el calor intenso de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.