El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El día de hoy, 4 de agosto de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 13:00 y 31 grados a las 15:00, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para disfrutar de la playa o paseos por el campo.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 70% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 40% a las 13:00. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de las altas temperaturas. La brisa del mar será un aliado perfecto para mitigar el calor, con vientos predominantes del noroeste que oscilarán entre los 10 y 25 km/h, alcanzando su máxima velocidad de 42 km/h en la tarde. Esta combinación de viento y sol hará que el tiempo sea ideal para actividades recreativas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado.

Los momentos más cálidos se concentrarán entre las 12:00 y las 16:00, cuando se alcanzarán las temperaturas más altas. Sin embargo, hacia el final de la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 28 grados a las 19:00. La puesta de sol se producirá a las 21:33, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa refrescante. Aprovecha este día soleado para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.