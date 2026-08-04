El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El día de hoy, 4 de agosto de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados en las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 27 grados hacia el mediodía, y continúe ascendiendo hasta alcanzar un máximo de 34 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 63% y el 94%, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo a medida que el calor se intensifica.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 15 km/h, aumentando a 27 km/h en la tarde. Esta brisa será un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el oeste en la tarde, pero se mantendrá en niveles que no afectarán significativamente las actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de Carmona pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 25 grados hacia las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:27, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá observar las estrellas. La noche se presentará fresca, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 24 grados, lo que hará que sea un momento agradable para disfrutar del aire libre.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre y un ambiente propicio para el esparcimiento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.