El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El día de hoy, 4 de agosto de 2026, se presenta en Camas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

Las temperaturas oscilarán entre los 23°C en las primeras horas del día y alcanzarán un máximo de 35°C durante la tarde. Este incremento en el calor será más notable a partir de las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto más alto. Es recomendable que los habitantes de Camas tomen precauciones ante el calor, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La hidratación será clave para evitar golpes de calor, y se sugiere buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo a un 23% hacia la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea más llevadera en las primeras horas, pero se sentirá más intensa a medida que avance el día. Por lo tanto, es importante estar atentos a las condiciones y ajustar las actividades en función de la temperatura y la humedad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 12 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 54 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas rachas que podrían afectar la estabilidad de objetos ligeros al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los ciudadanos pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos repentinos.

El orto se producirá a las 07:30 y el ocaso será a las 21:29, lo que brinda una amplia ventana para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Camas para hoy es ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.