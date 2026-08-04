El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

Hoy, 4 de agosto de 2026, el tiempo en Cabra se presenta con condiciones mayormente despejadas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y estabilizándose en 22 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avanza la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 31 grados a las 15:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 34% y el 73% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales. La humedad será más alta en las primeras horas, pero disminuirá gradualmente hacia la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento. Esto significa que no se esperan interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en la naturaleza o realizar actividades deportivas.

La puesta de sol está programada para las 21:22, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. Con el cielo despejado, las condiciones son perfectas para observar el atardecer, que promete ser espectacular.

En resumen, el tiempo en Cabra hoy será cálido y soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una reunión con amigos o simplemente relajarse en un parque. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.