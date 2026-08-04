El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Las Cabezas de San Juan según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 4 de agosto de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 33 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 33 grados.
La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, comenzando en un 78% y disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada, alcanzando un 31% por la tarde. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas centrales del día. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría ser favorable para quienes practiquen deportes al aire libre, como el ciclismo o el senderismo, ya que ayudará a refrescar el ambiente.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, como picnics o paseos por el campo.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia la medianoche. El ocaso se producirá a las 21:27, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol.
En resumen, el tiempo de hoy en Las Cabezas de San Juan será perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.
- Muere a los 47 años David Conde Rosa, un carnavalero referente del barrio de Levante y el Guadalquivir
- Daniel Muñoz, jefe de los Bomberos de Córdoba: 'El día del incendio de la Mezquita perdí años de vida por el estrés y la toma de decisiones
- Fallece a los 69 años el empresario montoreño Pedro Notario Sánchez
- Veinte años de la demolición del hotel Córdoba Palace: de los visitantes ilustres a los falsos moros exóticos como porteros
- El Seprona de la Guardia Civil investiga a una empresa y a dos de sus responsables por vertidos contaminantes en Villa del Río
- La historia del Hotel Meliá Palace: un recorrido en imágenes por el edificio hotelero de Córdoba más icónico del siglo XX
- Los bomberos de Córdoba encuentran un hombre fallecido en su vivienda en el barrio de la Fuensanta
- Tres parcelaciones de Córdoba siguen con tareas pendientes pese a rozar la legalización