El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

Hoy, 4 de agosto de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 33 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 33 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, comenzando en un 78% y disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada, alcanzando un 31% por la tarde. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas centrales del día. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría ser favorable para quienes practiquen deportes al aire libre, como el ciclismo o el senderismo, ya que ayudará a refrescar el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, como picnics o paseos por el campo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia la medianoche. El ocaso se producirá a las 21:27, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol.

En resumen, el tiempo de hoy en Las Cabezas de San Juan será perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.