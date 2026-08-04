El tiempo en CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El día de hoy, 4 de agosto de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados entre las 07:00 y las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 41% a la medianoche y aumentando hasta un 100% en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 25% hacia el final de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 29 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 49 km/h a las 21:00 horas. Esto podría generar un ligero alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas.

No se anticipan precipitaciones en ninguna de las horas del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esta combinación de factores climáticos sugiere que los cordobeses podrán disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente relajarse en las terrazas.

Es importante recordar que, aunque el tiempo será mayormente favorable, las altas temperaturas en la tarde pueden requerir precauciones, como mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico. En resumen, el 4 de agosto de 2026 se perfila como un día espléndido en Córdoba, perfecto para disfrutar del verano en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.