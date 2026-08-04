El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El día de hoy, 4 de agosto de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 23 grados , proporcionando un inicio fresco y agradable. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 25% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la baja humedad en las horas pico podría hacer que el calor sea más tolerable. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas de mayor exposición solar.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante en medio del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para actividades al aire libre, especialmente para aquellos que planean realizar deportes o actividades recreativas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es ideal para quienes tienen planes al aire libre, ya que no habrá interrupciones por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 30 grados hacia las 19:00 horas. La puesta de sol está programada para las 21:29, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por el cielo despejado. En resumen, el día de hoy en Bormujos se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, ideal para disfrutar de la naturaleza y el tiempo en familia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.