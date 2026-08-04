El día de hoy, 4 de agosto de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 36% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 77% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, la brisa del viento, que soplará desde el oeste a velocidades que oscilarán entre 9 y 15 km/h, proporcionará un alivio refrescante, especialmente en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Úbeda pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos por el casco histórico de la ciudad, donde se pueden apreciar sus monumentos y la rica herencia cultural.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 32 grados hacia las 18:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 18 grados a partir de las 21:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre. El ocaso se producirá a las 21:20, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy es propicio para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un día ideal para disfrutar de la belleza de la ciudad y de su entorno natural, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.