El tiempo en BailÃ©n: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El día de hoy, 4 de agosto de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 35°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 69% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Bailén que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas ráfagas pueden ser más notorias en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, y para la noche se espera un ambiente más fresco, con temperaturas que rondarán los 28°C. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:21.

En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza, pero se aconseja tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.