El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El día de hoy, 4 de agosto de 2026, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando hasta los 32 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% por la mañana y descendiendo a un 28% durante la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que deseen disfrutar de eventos al aire libre, paseos o actividades recreativas en la ciudad. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que Baeza tiene para ofrecer.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 18 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:20, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder los habitantes y visitantes de la ciudad.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se aconseja a la población que aproveche este día soleado, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más intensas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.