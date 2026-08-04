El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El día de hoy, 4 de agosto de 2026, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00, y alcanzando un mínimo de 21 grados entre las 06:00 y las 07:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 31 grados a las 14:00 horas. La tarde será cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 31 y 33 grados, siendo las horas más calurosas entre las 16:00 y las 18:00. A partir de las 19:00, se prevé un ligero descenso, situándose en torno a los 32 grados, y cerrando la jornada con temperaturas de 29 grados a las 22:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 30% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 72% a las 08:00. Sin embargo, durante las horas más cálidas, la humedad se mantendrá en niveles más bajos, alrededor del 25% a las 20:00, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h. Este viento moderado ayudará a mitigar un poco el calor, especialmente durante las horas pico.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Baena pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y un cielo despejado, será un día perfecto para salir y aprovechar el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.