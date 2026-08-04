El tiempo en AndÃºjar: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El día de hoy, 4 de agosto de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y condiciones ideales para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados a las 06:00 horas, antes de comenzar un ascenso gradual.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura aumente, alcanzando los 21 grados a las 09:00 horas y llegando a un máximo de 35 grados hacia las 17:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 41% y el 76% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 17 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. Las ráfagas de viento podrían llegar hasta los 34 km/h hacia el final de la jornada, lo que podría ser un factor refrescante para los habitantes de Andújar.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en ninguna de las horas del día, lo que significa que las actividades al aire libre no se verán interrumpidas por condiciones climáticas adversas. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Es importante que los ciudadanos se preparen para el calor, especialmente en las horas pico, y se mantengan hidratados. La combinación de altas temperaturas y niveles de humedad puede resultar en una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda usar ropa ligera y protegerse del sol.

En resumen, Andújar disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado que ofrecerá un respiro del calor. La ausencia de precipitaciones y el cielo despejado son características que invitan a aprovechar al máximo este día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.