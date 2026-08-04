El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El día de hoy, 4 de agosto de 2026, Almonte se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzando un máximo de 33 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 36% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que facilitará la comodidad al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 28 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento alcanzarán su punto máximo en la tarde, con velocidades de hasta 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Almonte pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvia también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y agradable.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:30 horas, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un respiro del calor del día. Para la noche, se anticipa que las temperaturas se mantendrán en torno a los 25 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada cálida y agradable.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento que proporcionará un toque de frescura. Es un día ideal para salir a pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.