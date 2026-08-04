El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El día de hoy, 4 de agosto de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 20 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% y descendiendo a un 40% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 16 km/h en las primeras horas del día, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 44 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor. Este viento, proveniente del suroeste, será más intenso en las horas centrales del día, lo que podría ser ideal para quienes disfrutan de actividades como el ciclismo o el senderismo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es perfecto para aquellos que planean pasar el día en la playa o en parques locales. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de vistas panorámicas y de la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que ofrecerá un respiro del calor. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la comunidad, así que no olvides aplicar protector solar y llevar agua para mantenerte hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.