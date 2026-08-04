El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El día de hoy, 4 de agosto de 2026, La Algaba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. A pesar de la alta temperatura, la ausencia de precipitaciones es notable, ya que no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que es ideal para actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre 11 y 16 km/h, lo que proporcionará un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, a medida que el día avance, se anticipa un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 56 km/h por la tarde, especialmente en las horas cercanas al ocaso, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

La puesta de sol está programada para las 21:29, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un respiro tras un día caluroso. La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para quienes deseen salir a pasear o simplemente relajarse al aire libre.

En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, ayudará a mitigar el calor. Se recomienda a los habitantes y visitantes mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.