El tiempo en AlcalÃ¡ la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de agosto

El día de hoy, 4 de agosto de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Alcalá la Real, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, y las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a las 2 de la mañana y alcanzando un mínimo de 18 grados hacia las 6 de la mañana. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% por la mañana y descendiendo a un 32% hacia la tarde. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el tiempo se sienta bastante agradable, aunque es recomendable mantenerse hidratado debido a las altas temperaturas esperadas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h durante la mañana y la tarde. Las rachas máximas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más fuerte en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución si se realizan actividades al aire libre.

No se anticipan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de actividades recreativas, paseos o eventos al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:20, ofreciendo un hermoso espectáculo para cerrar el día.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, así que no olvides aplicar protector solar y llevar agua para mantenerte fresco e hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.