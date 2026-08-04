El día de hoy, 4 de agosto de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas oscilarán entre los 24°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 34°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar paseos por la ciudad.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo a un 51% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá que los habitantes y visitantes de Alcalá se sientan cómodos durante el día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 17 km/h, aumentando a 30 km/h en las horas más cálidas. Esta brisa será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante la tarde, cuando el viento alcanzará su máxima intensidad, proporcionando un respiro a los que se encuentren al aire libre.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como picnics, deportes o simplemente disfrutar de un paseo por el parque.

La salida del sol se producirá a las 07:30, y el ocaso será a las 21:28, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz natural durante el día. La combinación de un cielo despejado, temperaturas cálidas y una brisa suave hace de este un día perfecto para disfrutar de la belleza de Alcalá de Guadaíra.

En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá de Guadaíra se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y un viento que ofrecerá un alivio refrescante.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-03T20:57:10.