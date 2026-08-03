El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 3 de agosto de 2026, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 35 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con nubes altas en las primeras horas, pero a medida que avance la mañana, se espera que el cielo se aclare, dando paso a un ambiente soleado y agradable.

Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 24 grados, con una ligera brisa del sur que alcanzará velocidades de hasta 15 km/h. La humedad relativa será moderada, rondando el 57% al inicio del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar rápidamente, alcanzando los 30 grados hacia el mediodía. La combinación de sol y temperaturas elevadas hará que la tarde sea calurosa, con un pico de 35 grados a las 17:00 horas. Sin embargo, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que el calor sea más tolerable en comparación con días anteriores.

El viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, variará en intensidad a lo largo del día. Se anticipan ráfagas que podrían alcanzar hasta 40 km/h en las horas más cálidas, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A medida que se acerque la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 22 km/h, lo que ayudará a dispersar cualquier posible sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en todo el día, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

La puesta de sol se producirá a las 21:29, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y sol. A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender, proporcionando un respiro del calor diurno, con mínimas que rondarán los 21 grados.

En resumen, este 3 de agosto será un día ideal para disfrutar del aire libre en El Viso del Alcor, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento que ofrecerá un alivio del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.