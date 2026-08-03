El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

El día de hoy, 3 de agosto de 2026, Utrera se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se sitúa en torno a los 25 grados , con una ligera disminución a lo largo de la jornada, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales del día. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor calor.

A lo largo de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. A medida que avance la tarde, el cielo se despejará aún más, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la tarde, alcanzando los 30 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% por la mañana y descendiendo a un 21% por la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, a pesar del calor intenso que se experimentará en las horas pico. Sin embargo, es importante estar atentos a la hidratación, ya que la combinación de calor y baja humedad puede provocar deshidratación.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre los 9 y 14 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h por la tarde. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas.

La salida del sol se producirá a las 07:29, y el ocaso está previsto para las 21:28, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Las condiciones climáticas son propicias para actividades familiares, paseos por el parque o eventos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la protección solar y la hidratación.

En resumen, Utrera disfrutará de un día mayormente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas de la tarde. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, pero con precauciones ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.