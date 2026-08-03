El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

El día de hoy, 3 de agosto de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente estable y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar un aspecto ligeramente grisáceo al amanecer, aunque no se esperan precipitaciones. A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá poco nuboso, permitiendo que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 34 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 34 grados. Este calor será acompañado de una humedad relativa que variará entre el 20% y el 78%, siendo más alta en las primeras horas de la mañana y disminuyendo a medida que el día avanza. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas de mayor temperatura.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 25 km/h. Durante la mañana, se espera que el viento sea más suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h. Esta brisa podría ofrecer algo de alivio ante el calor, especialmente en las zonas más abiertas y expuestas.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes de Tomares podrán disfrutar de un día soleado sin interrupciones. Sin embargo, se recomienda a quienes planeen estar fuera durante las horas más calurosas que tomen precauciones, como el uso de protector solar y mantenerse hidratados.

La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y agradables en el entorno natural de Tomares. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará aún más, ofreciendo un espectáculo estelar para aquellos que deseen contemplar el firmamento. La temperatura descenderá gradualmente, alcanzando los 25 grados hacia la medianoche, lo que proporcionará un ambiente cálido pero cómodo para disfrutar de la velada. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Tomares, con un tiempo cálido y soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.