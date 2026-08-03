El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

El día de hoy, 3 de agosto de 2026, San Juan de Aznalfarache experimentará un tiempo mayormente estable y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente predominantemente poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 35 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa comenzará en un 52% a primera hora, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 64% por la noche. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur a una velocidad que variará entre 5 y 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 40 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar algo de alivio ante el calor intenso, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y un cielo que, aunque inicialmente nublado, se irá aclarando conforme avance la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a medianoche y descenderán ligeramente durante la madrugada, pero rápidamente comenzarán a subir a medida que el sol se eleva en el horizonte, alcanzando los 30 grados hacia el mediodía.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su máximo, con un pronóstico de 35 grados a las 16:00 horas. Sin embargo, a partir de las 18:00 horas, se espera un ligero descenso en la temperatura, lo que permitirá que la noche sea más agradable, con mínimas que rondarán los 23 grados.

En resumen, hoy será un día cálido y mayormente soleado en San Juan de Aznalfarache, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado que ayudará a mitigar el calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.