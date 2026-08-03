El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

Hoy, 3 de agosto de 2026, La Rinconada se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 26 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza el día. A las 01:00, se espera una temperatura de 25 grados, y a las 02:00, bajará a 24 grados. La tendencia se mantendrá en torno a los 23 grados entre las 03:00 y las 05:00, antes de que el termómetro comience a ascender nuevamente.

A partir de las 06:00, la temperatura se estabilizará en 22 grados, alcanzando un pico de 36 grados a las 17:00. Durante la tarde, se prevé que la sensación térmica sea cálida, con un leve descenso a 35 grados hacia las 18:00. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados a las 23:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 48% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 75% a las 08:00. A medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 41% a las 12:00 y bajando a un 33% a las 14:00. Por la tarde, se espera que la humedad se mantenga en torno al 25% y 28% hasta el final del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h en las primeras horas. A medida que avance el día, el viento se intensificará, alcanzando hasta 39 km/h en la tarde, especialmente entre las 21:00 y las 22:00, cuando se espera que el viento sople del sur-suroeste.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, ya que no se anticipan tormentas ni condiciones climáticas adversas. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido.

En resumen, La Rinconada disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas cálidas y un viento moderado, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-02T20:59:08.